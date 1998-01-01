Теннисная ассоциация разрешила спортсменкам снять юбки

Женская теннисная ассоциация (WTA) узаконила разрешение на ношение спортсменками леггинсов и компрессионных шорт без необходимости надевать юбку или другое дополнительное снаряжение. Этот пункт был внесен в правила организации на 2019 год.

Позаботились в ассоциации и о спортсменках, которые временно прервали карьеру из-за рождения ребенка. Теперь у них будет право воспользоваться «защищенным» рейтингом на восьми турнирах WTA в течение года.

— Мы приняли правило, согласно которому теннисистка, попадающая в посев по защищенному рейтингу, будет «дополнительной сеяной» , — цитирует исполнительного директора WTA Стива Саймона «Чемпионат».

На это решение во многом повлияла именитая теннисистка Серена Уильямс, которая постоянно обращала внимание WTA на дискриминацию родивших спортсменок. Спортсменку не устраивало, что женщинам с детьми приходится преодолевать больше барьеров на турнирах из-за потери очков.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Серена Уильямс пожаловалась на допинг-офицеров.