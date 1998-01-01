Теннисная ассоциация разрешила спортсменкам снять юбки

Женская теннисная ассоциация (WTA) узаконила разрешение на ношение спортсменками леггинсов и компрессионных шорт без необходимости надевать юбку или другое дополнительное снаряжение. Этот пункт был внесен в правила организации на 2019 год.
Позаботились в ассоциации и о спортсменках, которые временно прервали карьеру из-за рождения ребенка. Теперь у них будет право воспользоваться «защищенным» рейтингом на восьми турнирах WTA в течение года.
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На это решение во многом повлияла именитая теннисистка Серена Уильямс, которая постоянно обращала внимание WTA на дискриминацию родивших спортсменок. Спортсменку не устраивало, что женщинам с детьми приходится преодолевать больше барьеров на турнирах из-за потери очков.
Ранее Пятый канал рассказывал, почему Серена Уильямс пожаловалась на допинг-офицеров.