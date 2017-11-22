Суд в Хабаровске вынес приговор убийце пауэрлифтера Драчева

Хабаровский краевой суд признал Анара Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Злоумышленника приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Адвокаты обвиняемого просили суд изменить статью обвинения на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», максимальное наказание по которой — 15 лет колонии. Однако суд отказал им в этом.

На заседании Аллахверанов частично признал свою вину. Злоумышленник заявил, что убил спортсмена по неосторожности.

Как ранее рассказывал Пятый канал, драка между пауэрлфитером Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым произошла 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске. После конфликта спортсмен был госпитализирован в больницу — медикам не удалось его спасти. Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.