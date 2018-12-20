Глава ГИБДД поддержал идею о пересдаче экзамена по ППД при замене прав

, 12:05 146

Руководить госавтоинспекции назвал предложение директора российской автошколы «хорошей инициативой», однако попросил серьезно его проработать.

Фото: www.globallookpress.com

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о пересдаче теоретического экзамена на знание ПДД при замене водительского удостоверения каждые 10 лет, пишут «Известия».

Эту инициативу предложил директор ярославской автошколы. Руководитель автоинспекции назвал идею «хорошей», однако призвал проработать и сформулировать ее. Черников отметил, что этот вопрос потребует больших ресурсов. В частности, глава ведомства заявил, что пересдавать тест на знание ПДД стоит проводить на добровольной основе. Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов добавил, что в случае успешной сдачи теории водителям можно предлагать скидки при покупке полиса ОСАГО.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе Ачкасова, который предложил пересдавать теоретическую часть каждый раз, когда водитель меняет права.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:57
Путин назвал ключевой задачей спецслужб России борьбу с терроризмом — видео
19:40
Юная и нетрезвая модель на Merсedes разнесла три машины на Рублевке и рассказала об этом в Instagram
19:23
Глава Якутии заверил Путина в нужности моста через реку Лена
19:05
Отец братьев Гасангусейновых рассказал, при каких обстоятельствах были убиты сыновья
18:58
Путин считает необходимым введение ответственности в интернете
18:50
«Надежды не теряем» — онкобольные Сенчукова и Рыбин о здоровье
18:38
«Острая проблема» — Путин пообещал помочь обманутым дольщикам
18:34
На территории аэропорта «Внуково» полыхает автомобиль — видео
18:14
Президент Польши отстранил посла на Украине от должности
18:03
«Воздушный коридор без пробок» — в «Сколково» рассказали об аэротакси
17:52
«Я мечтал быть разведчиком» — Путин дал интервью тяжелобольной девочке
17:40
Депутаты Госдумы отказались от новогоднего корпоратива
17:39
Путин: Работа по борьбе с допингом идет колоссальная, но проблема еще не решена
17:34
«Все в порядке» — Путин ответил на вопрос о здоровье
17:31
«Неудачное фото»: Певица Саша Савельева прокомментировала свою беременность
17:29
«Крым — не исключение»: Путин о военной политике России
17:21
Путин: Трамп должен быть готов к новым атакам со стороны Конгресса
17:08
«Не бесноваться!» — в Верховной раде опять мордобой
17:01
Меган Маркл рискнула здоровьем будущего ребенка ради красоты
16:56
Владимир Путин назвал два главных события 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

29 января

Кабмин утвердил список 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно

29 января

Паника отменяется! Новых правил замены водительских удостоверений в ближайшее время не предвидится

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама