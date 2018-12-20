Глава ГИБДД поддержал идею о пересдаче экзамена по ППД при замене прав

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о пересдаче теоретического экзамена на знание ПДД при замене водительского удостоверения каждые 10 лет, пишут «Известия».

Эту инициативу предложил директор ярославской автошколы. Руководитель автоинспекции назвал идею «хорошей», однако призвал проработать и сформулировать ее. Черников отметил, что этот вопрос потребует больших ресурсов. В частности, глава ведомства заявил, что пересдавать тест на знание ПДД стоит проводить на добровольной основе. Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов добавил, что в случае успешной сдачи теории водителям можно предлагать скидки при покупке полиса ОСАГО.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе Ачкасова, который предложил пересдавать теоретическую часть каждый раз, когда водитель меняет права.