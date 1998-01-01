На Кузбассе простились с умершим на утреннике актером

Жители Кемерово простились с актером, умершим во время выступления на детском утреннике. Траурные мероприятия прошли в четверг, 20 декабря.

Валерий Титенко выступал в детском саду «Тавосочка» на утреннике — играл Деда Мороза. В какой-то момент артисту стало плохо — и он упал прямо на сцене. Очевидцы признаются, что поначалу приняли происходящее за часть спектакля. Когда стало ясно, что артисту требуется помощь, присутствующие незамедлительно вызвали «скорую». Но помочь Валерию врачи не смогли — он скончался по дороге в больницу, сообщает сайт KP.RU.

Провожали актера в последний путь, следуя давней традиции, шквалом аплодисментов. Проститься с Валерием Титенко пришли сотни жителей города — его хорошо знали многие. На Кузбасс мужчина приехал в 1986 году и работал в музыкальном театре имени Боброва до последнего дня жизни. Валерию Титенко было 67 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что 18 декабря в Кемерово актера, игравшего Деда Мороза, сразил сердечный приступ во время утренника.