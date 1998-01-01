Смерть Деда Мороза на детском утреннике в саду сняли на видео

Артиста сразил сердечный приступ прямо во время представления в детском саду. На кадрах, снятых кем-то из родителей видно, как Дед Мороз веселит детей, пытается заморозить им руки и уши. Неожиданно он останавливается и через несколько секунд падает на пол. Детсадовцы смеются, думая, что все это — часть представления. Зрители в зале так же не подозревают, что случилась трагедия.

Уже известно, что мужчина не выжил — скорую на место ЧП вызвали быстро, но врачам оставалось лишь констатировать смерть актера. Ранее Пятый канал сообщал имя погибшего — это заслуженный артист России Валерий Титенко, актер Музыкального театра Кузбасса, через несколько дней артисту должно было исполнится 69 лет.