В Москве начинается торговля новогодними елками

В Москве сегодня официально начинают работать елочные базары. Всего в столице откроют больше двухсот точек. Активно готовятся к этому не только продавцы, но и полицейские. Они будут выявлять торговцев без лицензий.

По данным правоохранительных органов, так называемые «черные лесорубы» в предновогодние праздники получают колоссальный доход — сотни миллионов рублей.

Кроме того, по всей России сегодня вводится особый противопожарный режим. Инспекторы будут проверять площадки, на которых будут проходить народные гуляния.

Напомнили пожарные и о правилах запуска фейерверков. От домов надо отойти как минимум на 50 метров, а зрители во время шоу не должны подходить к пиротехнике ближе, чем на 25 метров.