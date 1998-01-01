Стало известно, когда жители Москвы смогут увидеть «Холодное полнолуние»

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Именно в день, когда на небе будет наблюдаться полная луна, в Северном полушарии будет самая длинная ночь в году.

Фото: www.globallookpress.com

Полнолуние самой длинной ночи 2018 года придется на день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Это явление еще называют «Холодным полнолунием».

Об этом «Интерфаксу» рассказали в Московском планетарии.

— Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния — 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года. Её продолжительность составит 17 часов», — приводит агентство комментарий пресс-службы организации.

В эти сутки сумерки опустятся в Москве в 15.58, а рассвет наступит в 8.57.

Как рассказали в специалисты Московского планетария, несмотря на то, что по календарю зима наступила 1 декабря, именно день зимнего солнцестояния принято считать окончательным пришествием зимы в Северное полушарие.

Именно в это день Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом в Северном полушарии, следствием чего являются самый короткий световой день и самая длинная ночь.

В 2018 году продолжительность светового дня в день зимнего солнцестояния составит всего семь часов.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором запечатлена голубая луна, взошедшая над Санкт-Петербургом.

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