Видео: «Ленинград» опубликовал новый клип на песню «Золото»

, 14:24 Видео 724

Первые кадры появились на странице лидера группировки Сергея Шнурова.

Фото: Instagram @shnurovs

Новый клип группировки «Ленинград» стал доступен для просмотра в сети. Несколько кадров из ролика опубликовал в своем Instagram лидер коллектива Сергей Шнуров.

 
 
 
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Клип.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

По сюжету клипа, на допрос к спецслужбам попадает девушка. Следователи пролистывают толстую папку с вещественными доказательствами и припоминают девушке все ее преступления. В каждом инциденте фигурируют предметы роскоши — дороги машины, ювелирные изделия.

Проблема заключается в том, что при виде люксовых вещей девушка превращается в монстра — у нее отрастают длинные когти и клыки. В таком виде героиня клипа теряет контроль над собой и готова на убийство ради того, чтобы завладеть драгоценностями.

На своей странице в микроблоге Шнуров выложил только первые несколько секунд клипа, на которых повторяется припев с провокационным текстом о любви слабого пола к материальным благам.

— Клип, — лаконично подписал видео лидер группы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что поклонники Сергея Шнурова решили отправить певца на «Евровидение».

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