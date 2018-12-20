Видео: «Ленинград» опубликовал новый клип на песню «Золото»

Новый клип группировки «Ленинград» стал доступен для просмотра в сети. Несколько кадров из ролика опубликовал в своем Instagram лидер коллектива Сергей Шнуров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Клип. Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 20 Дек 2018 в 1:19 PST

По сюжету клипа, на допрос к спецслужбам попадает девушка. Следователи пролистывают толстую папку с вещественными доказательствами и припоминают девушке все ее преступления. В каждом инциденте фигурируют предметы роскоши — дороги машины, ювелирные изделия.

Проблема заключается в том, что при виде люксовых вещей девушка превращается в монстра — у нее отрастают длинные когти и клыки. В таком виде героиня клипа теряет контроль над собой и готова на убийство ради того, чтобы завладеть драгоценностями.

На своей странице в микроблоге Шнуров выложил только первые несколько секунд клипа, на которых повторяется припев с провокационным текстом о любви слабого пола к материальным благам.

— Клип, — лаконично подписал видео лидер группы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что поклонники Сергея Шнурова решили отправить певца на «Евровидение».