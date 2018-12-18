«Красавцы!»: пользователям очень понравилось рождественское фото Трампа с женой

Мелания Трамп выложила в Instagram рождественский снимок, на котором она запечатлена вместе с мужем на фоне украшенных елей. В подписи к фото первая леди США поздравила всех с наступающим Рождеством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 18 Дек 2018 в 7:15 PST

— Мелания, вы красавцы! И вообще хорошая пара! Счастливого вам Рождества! — написал в комментариях к посту один из русскоязычных пользователей.

Примечательно, что совместное фото Дональда и Мелании Трамп собрало почти 400 тысяч лайков.

Ранее Пятый канал сообщал, что Мелания Трамп ответила на критику рождественского дизайна Белого дома.