Лерчек отправится на лечение в Китай примерно на месяц

Блогер Чекалина: поездка в Китай на CAR-T-клеточную терапию займет около месяца

Блогер Валерия «Лерчек» Чекалина, борющаяся с раком желудка четвертой стадии, вскоре уедет в Китай на CAR-T-клеточную терапию. Она рассказала журналистам информационной службы (ИС) «Вести», что поездка займет около месяца.

«На данный момент мне предстоит долгожданная поездка в Китай. Наконец-то мы получили разрешение на выезд и скоро отправимся туда с моим гражданским супругом, который все это время был рядом со мной, и в самые сложные моменты, когда я не могла ходить даже по лестницам, он носил меня на руках. Поедем мы примерно на месяц», — сообщила Чекалина.

Блогер надеется, что лечение поможет ей полностью победить болезнь. По ее объяснению, CAR-T-клеточная терапия строится на препарате из собственной крови пациента, который должен помочь организму одолеть онкологию.

«Я знаю, что в России уже начались подвижки по теме лечения онкологии, и уже первый пациент получил хорошие результаты, но эта вакцина, к сожалению, не подходит к моему типу рака, к раку желудка с множественными метастазами по всему организму. Но я верю, что скоро подобную терапию можно будет получить и у нас», — добавила Лерчек.

В феврале блогер стала мамой в четвертый раз, а уже на следующий день после выписки попала в онкологическую реанимацию — тогда и диагностировали рак желудка четвертой стадии. Осенью болезнь начала прогрессировать. Чекалина вернулась к химиотерапии, а врачи посоветовали ей рассмотреть CAR-T-клеточное лечение в Китае. Защита ходатайствовала перед судом и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о разрешении на выезд в КНР.

Летом Гагаринский суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о валютных операциях с использованием подложных документов. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года она вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком перевела в ОАЭ более 250 млн рублей, вырученных от продажи фитнес-марафонов. Переводы оформляли как оплату информационных услуг, предоставляя банку недостоверные сведения.

Лерчек назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в 763,5 миллиона рублей, а также запретили администрировать сайты. В ноябре Мосгорсуд оставил приговор в силе. Артем Чекалин получил семь лет колонии и штраф 194,5 млн рублей, Вишняк — 2,5 года колонии и 500 тысяч рублей.

Накануне президент России Владимир Путин прежде подписал указ о помиловании Чекалиной: судимость с нее сняли, а от наказания освободили. Уже через несколько часов она получила загранпаспорт, который необходим ей для поездки в Китай. Решение было принято индивидуально, на Артема Чекалина оно не распространяется.

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