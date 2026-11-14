Хотел сжечь бывшую жену и ее семью — в Москве задержали подозреваемого

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 26 0

По версии следствия, мужчина действовал из личной неприязни. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге двери экс-жены

Фото: © РИА Новости/ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Москвич поджег дверь экс-жены и попал под статью

В Москве 14 ноября задержали мужчину, подозреваемого в попытке убийства бывшей супруги, ее сожителя и других людей, находившихся в квартире. По данным столичного главного следственного управления Следственного комитета России, он поджег дверь приквартирного холла на восьмом этаже дома на улице Полбина.

По версии следствия, подозреваемый действовал из личной неприязни. Он намеревался убить находившихся в квартире людей и осознавал, что пожар опасен для остальных жильцов.

Прибывшие экстренные службы своевременно потушили огонь. Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Задержанного доставят в подразделение ведомства для допроса.

Об инциденте сообщалось в этот день. В помещении в момент происшествия находились супруги и четверо детей, женщина и ребенок пострадали. Возгорание удалось потушить.

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