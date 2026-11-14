В Казани 18 человек эвакуировали с застрявшего колеса обозрения

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 38 0

Аттракцион перестал вращаться вечером в субботу.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В Казани спасли 18 человек с застрявшего колеса обозрения

С колеса обозрения в Казани, которое перестало вращаться, эвакуировали 18 человек. Спасательные работы на месте еще продолжаются, сообщает МЧС Татарстана.

Вечером в субботу в республиканское МЧС поступило сообщение об остановке приводного колеса аттракциона на улице Фатыха Амирхана.

По данным ведомства, пожарные и спасатели сняли с высоты 18 человек, среди них шесть детей. Семнадцать человек спустили по пожарной автолестнице, установленной к кабинкам, еще одного — с помощью спускового канатного устройства дежурной смены поисково-спасательной службы.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее сообщалось, что пять человек эвакуировали с остановившегося колеса обозрения в Волжском парке Рыбинска. 

Неисправность произошла в момент, когда на аттракционе находились посетители: механизм внезапно остановился, и кабинки остались неподвижными на высоте. Сотрудники парка попытались вернуть колесо в рабочее состояние, но восстановить движение не удалось.

Спасатели прибыли на место и провели эвакуацию с помощью автолестницы с люлькой. Первой сняли пенсионерку, находившуюся в кабинке примерно на высоте 15 метров, затем помогли выбраться семье из четырех человек — двум взрослым и их детям 10 и семи лет. 

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