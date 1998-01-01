В петербургской клинике рассказали об анестезиологе-насильнике

В консультативно-диагностическом центре для детей «ЮВЕНТА» шокированы тем, что врач-анестезиолог насиловал пациентов. Раньше на этого сотрудника никто не жаловался, медик справлялся со своими функциональными обязанностями. Об этом рассказала главврач клиники Марина Ипполитова.

По ее словам, о происходящем в центре руководству сообщила психолог. Специалист общалась с пациентками после операций и узнала о «противоправных действиях» коллеги.

— Для нас это шокирующая информация, которую мы услышали от психолога, которая услышала разговор пациентов. Информация касалась возможных проявлений противоправных действий в отношении пациентов, — рассказала главврач.

Руководство центра сообщило о происходящем в полицию. Анестезиолог был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее рассказывал Пятый канал, врач-анестезиолог консультативно-диагностического центра для детей «ЮВЕНТА» надругался над тремя пациентками — девушками 16, 17 и 21 лет. После задержания у медика ухудшилось здоровье, и его госпитализировали в больницу.