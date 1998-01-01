Самые яркие вопросы и темы для обсуждения первого часа большой пресс-конференции президента России Владимира Путина

В этом году в Центре международной торговли собралось рекордное количество представителей СМИ — аккредитовано 1702 журналиста.

Россия не будет «хватать неповинных людей», чтобы их обменять на российских граждан, задержанных за рубежом

Во время пресс-конференции пришла информация о принятии решения британским медиарегулятором Ofcom признать телеканал Russia Today виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах. Пресс-секретарь президента предложил задать вопрос президенту на фоне этого именно корреспонденту RT. Вопросы коснулись одних из главных мировых тем — давление США на зарубежные страны, в частности на фоне шпионских скандалов и роль Украины в этой шахматной партии.

Владимир Путин поможет с возведением спортплощадки для детей-сирот в Петербурге

Президент Владимир Путин лично решит вопрос со строительством крытого футбольного поля для бесплатных занятий детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.

«Весь расписанный такой» — Путин высказался о Тимати на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин рассказал, что прекрасно знает, что такое рэп, отвечая на вопрос об отмене концертов хип-хоп исполнителей. Представители этого музыкального течения есть и в числе его доверенных лиц. Владимир Путин считает, что отмена концертов российских рэперов и задержание музыкантов не приведут ни к чему хорошему. Но в то же время государство не должно поощрять употребление ненормативной лексики и потворствовать пропаганде наркотиков.

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Украинский журналист хоть и обещал не устраивать скандал, но все же попытался спровоцировать российского президента. Владимир Путин ответил четко и спокойно.

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Президент Владимир Путин пообещал помочь со строительством жилья для ученых в Новосибирске. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста ГТРК «Новосибирск» Екатерины Гагариной на большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.

Президент России не изменяет своим традициям и привычкам

Владимир Путин не только отвечает на вопросы журналистов на пресс-конферендции, но и успевает делать записи в свой блокнот. Интересно, что глава государства уже долгое время отдает предпочтение одному бренду шариковых ручек.

«Пусть потом не пищат»: Путин отметил недооцененность угрозы ядерной войны

Недооцененность угрозы ядерной войны возрастает. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

— Это серьезные вопросы и очень жаль, что вот такая тенденция недооценки (угрозы ядерной войны — прим. ред.) имеет место быть и даже нарастает, — сказал президент.

Путин: Россия должна стать пятой экономикой в мире

Глава государства убежден, что Россия может стать пятое место по объему ВВП в мире и «войти в другую лигу качества экономики». По словам Путина, перед правительством стоит задача «изменить структуру экономики, придать ей инновационный характер».

«Нам нужен прорыв» — президент рассказал о важности национальных проектов

Российский лидер отметил, что нацпроекты являются методом постановки целей на будущее. Он сообщил, что на них в российском бюджете заложено 20,8 триллиона рублей, на развитие инфраструктуры — 6,5 триллионов.

Владимир Путин начал пресс-конференцию с подведения итогов 2018 года

По словам российского лидера, объем ВВП за десять месяцев текущего года вырос на 1,7%, что является хорошим показателем, поскольку эта же цифра и входила в планы. Также выросли и инвестиции в основной капитал — 4,1%.

Журналисты идут на любые уловки, чтобы привлечь внимание Владимира Путина

Репортеры подготовили к встрече с президентом не только вопросы. Чтобы обратить на себя внимание, некоторые нарядились в яркие костюмы, а кто-то взял с собой неожиданные атрибуты.

Стали известны основные темы большой пресс-конференции Владимира Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что основное внимание будет уделено мировой политике, роли РФ в урегулировании конфликтных ситуаций, личности президента и проблемам обычных граждан.

Дмитрий Песков: Владимир Путин начал готовиться за три дня до большой пресс-конференции

— Президент в Москве. Он сейчас три дня много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, которая пройдет в четверг. Традиционная работа — и с ведомствами, и справочные материалы, — сказал Песков журналистам.

Что известно о большой пресс-конференции Путина в 2018 году

Большая пресс-конференция президента России состоится 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. В 2018 году на нее аккредитовалось рекордное число представителей СМИ. Список из 1702 журналистов опубликовали уже 14 декабря на официальном сайте Кремля. Предыдущий рекорд был установлен год назад — тогда на встречу с Владимиром Путиным пришли 1640 представителей прессы.

На большую пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное число журналистов

Чтобы быстро пройти проверку на входе и оказаться в зале вовремя, журналистов просят приехать заранее. Съемочные группы телеканалов и фотокорреспондентов должны быть на месте раньше всех, поскольку их аппаратура требует большей проверки. Пишущим журналистам следует прибыть на встречу с Владимиром Путиным не менее чем за час. Добраться до места назначения можно будет на специально организованных автобусах-шаттлах с пометкой «Пресса» от станции метро «Выставочная».

В аккредитационном письме корреспондентов попросили не брать с собой большие плакаты, чтобы привлечь внимание главы государства на конференции. Максимальный допустимый размер — А3. В противном случае это будет мешать работе фотографов и операторов. Тележурналистам также рекомендовали заменить радиомикрофоны на традиционные шнуровые, опасаясь получить помехи при записи.

Во время проведения пресс-конференции для журналистов будет доступен бесплатный Wi-Fi. Кроме того, для представителей СМИ на первом этаже здания будет работать буфет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин начнет готовиться к конференции за три дня. В это же время запланировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

История больших пресс-конференций Владимира Путина

Начиная с 2001-го, в Москве ежегодно проходит пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой президент подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов. Исключением стали только 2008–2012 года, в течение которых Владимир Путин находился на посту премьер-министра.

Поводом к организации первой конференции стало большое число заявок от СМИ на интервью с президентом РФ. Начиная с 2001-го, число журналистов на пресс-конференции постоянно растет. Среди ее участников встречаются представители не только русских, но и зарубежных информационных агентств.

Первоначально местом встречи российского лидера с журналистами был Круглый зал в 14-м корпусе Кремля, однако после 2012-го, в связи с реконструкцией этого помещения, пресс-конференции стали проходить в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. В 2018-м пресс-конференция состоится в том же месте.

Где смотреть большую пресс-конференцию Владимира Путина в 2018-м

20 декабря, в 12:00 по московскому времени, прямую трансляцию пресс-конференции 2018-го можно будет посмотреть на сайте Пятого канала, на Первом канале, а также на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24». Послушать ответы Владимира Путина на вопросы журналистов сможет каждый, включив радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод пресс-конференции 2018-го будет идти в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.

О том, что пресс-конференция Владимира Путина в 2018-м также пройдет в декабре, месяцем ранее сообщил пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков.

— Пресс-конференция будет в декабре традиционно, этот традиционный формат сохранится.

Позднее была названа точная дата — 20 декабря, 12:00 по московскому времени. Однако к Федеральному собранию президент обратится, скорее всего, только 2019-м.

— Сроков проведения послания пока нет, они скоро будут определены. При этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. И я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится уже в следующем году, — заявил представитель Кремля.

Пресс-конференция Владимира Путина в 2017-м

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в 14-й раз. На прошлой встрече с журналистами в декабре 2017-го было зафиксировано рекордное число аккредитованных представителей СМИ — 1640 человек.

Президента спрашивали о предстоящих выборах. Также на пресс-конференции поднимались национальный и экономический вопросы. Глава государства прокомментировал повышение пенсионного возраста и высказал свое отношение к допинговому скандалу в преддверии Олимпийских игр.

— Очевидным является то, что скандал раздувается в преддверии внутрироссийского политического календаря, — заявил Путин.

Ранее Пятый канал сообщал о приезде Владимира Путина на Международный культурный форум.