Владимиру Путину предложили создать в России Министерство идей

В России необходимо создать Министерство идей. Такую идею предложили российские журналисты президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции.

Инициатива исходила от корреспондентки екатеринбургского канала с аналогичным названием. Она предложила российскому лидеру при поддержке редакции телеканала создать Министерство идей Российской Федерации.

— Хорошая идея — создать Министерство идей. Я исходил из того, что у нас Министерство экономического развития должно выполнять эту функцию, генерировать идеи развития. Но готов обсудить и ваше предложение, — сказал президент.

При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что для реализации этого проекта нужно прежде всего понять, что подразумевается под этим термином. Проработать этот вопрос он поручил редакции телеканала, с которого поступило предложение.

— Вот вы со своими коллегами прикиньте, объясните, что такое «Министерство идей», чем оно должно заниматься, как оно будет функционировать, на каких принципах, каково содержание работы, — сказал Путин.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин готов распрощаться с холостяцкой жизнью.