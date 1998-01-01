Владимиру Путину предложили создать в России Министерство идей

В России необходимо создать Министерство идей. Такую идею предложили российские журналисты президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции.
Инициатива исходила от корреспондентки екатеринбургского канала с аналогичным названием. Она предложила российскому лидеру при поддержке редакции телеканала создать Министерство идей Российской Федерации.
При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что для реализации этого проекта нужно прежде всего понять, что подразумевается под этим термином. Проработать этот вопрос он поручил редакции телеканала, с которого поступило предложение.
— Вот вы со своими коллегами прикиньте, объясните, что такое «Министерство идей», чем оно должно заниматься, как оно будет функционировать, на каких принципах, каково содержание работы, — сказал Путин.
Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин готов распрощаться с холостяцкой жизнью.