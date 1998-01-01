На территории московского аэропорта «Внуково» загорелся автомобиль. Как стало известно Пятому каналу, ЧП произошло в зоне прилета самолетов.

На видеокадрах видно, как передний капот иномарки белого цвета полностью объят пламенем.

Известно, что автомобиль принадлежит частному лицу. Предположительно, возгорание произошло после ДТП.

На месте работают сотрудники МЧС и службы безопасности аэропорта.

Ранее Пятый канал рассказывал, как из аэропорта Норильска из-за сработавшей пожарной сигнализации были эвакуированы пассажиры и сотрудники воздушной гавани.