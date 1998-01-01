Замешанная в скандале с женой Аршавина модель рассказала об экс-футболисте

, 22:26 590

Ольга Семенова считает образ жизни «зенитовца» «аморальным».

Фото: Instagram @olgagagauzka

Модель Ольга Семенова, которая в феврале этого года жаловалась, что ей угрожает супруга Андрея Аршавина Алиса, дала свою характеристику экс-футболисту.

По ее словам, она посмотрела недавнее видео ночных гуляний спортсмена, попавшее в сеть, и сказала, что не удивлена.

— Для него нормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать. Для него это нормально— цитирует ФАН Семенову.

Она прокомментировала тот факт, что, судя по видео, Аршавин не заплатил за конную прогулку девушкам наездницам — «потому что с «Кайрата» (футбольный клуб в Казахстане — прим.ред.) выгнали».

Она также не обошла стороной и недавнее назначение экс-футболиста на пост руководителя детского проекта петербургского клуба «Сириус» в «Зените».

— Сильно удивилась, когда его назначили работать с детьми. Человек, который ведет аморальный образ жизни, не может работать с детьми, — заявила девушка.

Ранее Пятый канал рассказывал о бурном возвращении Андрея Аршавина в Петербург. В частности, в ночь на 18 декабря экс-футболист сначала посетил стриптиз-клуб, а затем решил совершить конную прогулку. Закончилась она скандалом: Аршавин то ли не смог, то ли не захотел расплатиться с владельцем лошади. Несмотря на уговоры девушек-наездниц он так и не отдал им половину стоимости поездки.

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