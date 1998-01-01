Замешанная в скандале с женой Аршавина модель рассказала об экс-футболисте

Модель Ольга Семенова, которая в феврале этого года жаловалась, что ей угрожает супруга Андрея Аршавина Алиса, дала свою характеристику экс-футболисту.
По ее словам, она посмотрела недавнее видео ночных гуляний спортсмена, попавшее в сеть, и сказала, что не удивлена.
Она прокомментировала тот факт, что, судя по видео, Аршавин не заплатил за конную прогулку девушкам наездницам — «потому что с «Кайрата» (футбольный клуб в Казахстане — прим.ред.) выгнали».
Она также не обошла стороной и недавнее назначение экс-футболиста на пост руководителя детского проекта петербургского клуба «Сириус» в «Зените».
Ранее Пятый канал рассказывал о бурном возвращении Андрея Аршавина в Петербург. В частности, в ночь на 18 декабря экс-футболист сначала посетил стриптиз-клуб, а затем решил совершить конную прогулку. Закончилась она скандалом: Аршавин то ли не смог, то ли не захотел расплатиться с владельцем лошади. Несмотря на уговоры девушек-наездниц он так и не отдал им половину стоимости поездки.