Видео: В аэропортах Германии объявили угрозу теракта

Авиасообщение в Европе под угрозой коллапса. Ночью 20 декабря в Германии закрыли сразу 14 аэропортов, в том числе и в Берлине. В терминалах объявлена угроза теракта. Полиция разыскивает четырех мужчин. Они попали в поле зрения камер наблюдения в Штутгарте.

Один из них — в списке лиц, которые представляют потенциальную опасность. По словам полицейских, эти люди вели себя подозрительно: наблюдали за терминалами и о чем-то переговаривались. Немецкие журналисты уже пишут, что известны и предположительные сроки теракта — канун Рождества.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что во Франции арестовали родственника стрелка из Страсбурга.