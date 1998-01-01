Ель живая или искусственная? Как устроить праздник и не навредить себе и природе

В России начали открываться официальные елочные базары, а вместе с ними и традиционный сезон споров между сторонниками покупки живого дерева и защитниками природы, которые ратуют за искусственные елки. Многие считают, что покупая искусственную ель, мы приносим пользу окружающей среде, однако, как пишут «Известия», даже экологи уже пришли к заключению, что ели из полиэтилена или ПВХ наносят природе куда больший вред, чем вырубка хвойных.

Более того, искусственные елки могут причинить вред здоровью человека. Материалы, из которых делаются искусственные деревья, могут вызывать головные боли, приступы аллергии и другие неприятные последствия. Поэтому специалисты рекомендуют никогда не ставить такие елки близко к батарее, поскольку высокая температура усиливает выделение вредных веществ.

Кроме того, массовое производство и транспортировка искусственных елок приводит к большому количеству вредных выбросов в атмосферу.

С живыми деревьями таких проблем нет — это естественный возобновляемый ресурс, не наносящий вреда окружающей среде. По мнению ученых, главные аргументы в пользу искусственных деревьев имеют отношение больше к экономике, нежели к экологии — их покупка выгодна потребителям, которые покупают себе одно новогоднее дерево на много лет, и производителям товара.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о разных способах утилизации новогодних елок.