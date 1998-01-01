Ель живая или искусственная? Как устроить праздник и не навредить себе и природе

, 7:31 62

Ученые приходят к выводу, что искусственные деревья наносят природе гораздо больший вред, чем вырубка хвойных лесов.

Фото: www.globallookpress.com

В России начали открываться официальные елочные базары, а вместе с ними и традиционный сезон споров между сторонниками покупки живого дерева и защитниками природы, которые ратуют за искусственные елки. Многие считают, что покупая искусственную ель, мы приносим пользу окружающей среде, однако, как пишут «Известия», даже экологи уже пришли к заключению, что ели из полиэтилена или ПВХ наносят природе куда больший вред, чем вырубка хвойных.

Более того, искусственные елки могут причинить вред здоровью человека. Материалы, из которых делаются искусственные деревья, могут вызывать головные боли, приступы аллергии и другие неприятные последствия. Поэтому специалисты рекомендуют никогда не ставить такие елки близко к батарее, поскольку высокая температура усиливает выделение вредных веществ.

Кроме того, массовое производство и транспортировка искусственных елок приводит к большому количеству вредных выбросов в атмосферу.

С живыми деревьями таких проблем нет — это естественный возобновляемый ресурс, не наносящий вреда окружающей среде. По мнению ученых, главные аргументы в пользу искусственных деревьев имеют отношение больше к экономике, нежели к экологии — их покупка выгодна потребителям, которые покупают себе одно новогоднее дерево на много лет, и производителям товара.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о разных способах утилизации новогодних елок.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:05
Улучшенные Ту‐160М2 поступят на вооружение ВКС России
8:50
Видео: В Подмосковье задержали банду угонщиков элитных автомобилей
8:41
Лайфхак: как быстро очистить помидоры от кожицы
8:31
Российские полицейские могут получить разрешение на вскрытие автомобилей
8:26
Северный флот оснастят автоматизированной системой управления
8:16
В России могут вернуть рекламу пива на радио и телевидении
8:05
Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета
7:56
Балтийский флот получит новейшие ракетные корабли «Каракурты»
7:48
Apple готовится отозвать iPhone из Германии
7:43
Видео: Глухой пенсионер создает невероятные картины на льду в Амурской области
7:31
Ель живая или искусственная? Как устроить праздник и не навредить себе и природе
7:24
Видео: В Помпеях начали готовиться к новому извержению Везувия
7:18
Видео: Лондонский аэропорт Гатвик закрыли из-за дронов
7:12
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира
7:12
10 необычных новогодних традиций народов мира
7:08
Четвертая жена Краско о квартире актера: «Еще пару дней и уеду оттуда»
7:01
Алсу, Агутин, Долина — кому еще помогла в свое время Пугачева
6:54
Песков: США вынуждены нянчиться с Порошенко
6:47
Видео: В аэропортах Германии объявили угрозу теракта
6:36
Как западные СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама