Apple готовится отозвать iPhone из Германии

Apple проиграла суд Qualcomm и, по решению окружного суда Мюнхена, теперь может отозвать из немецких магазинов IPhone 7 и 8. Тяжба шла по поводу патентных прав на комплектующие, сообщает ТАСС.

Qualcomm, которая занимается поставкой запчастей для телефонов, обвиняет Apple в краже ряда сведений, которые являются коммерческой тайной. В судах немецких городов рассматриваются сразу несколько исков Qualcomm к «яблочным», но это первый раз, когда Apple проиграла дело.

По решению суда Qualcomm может требовать от Apple прекратить продажу моделей IPhone 7, 8 и Х на территории Германии. Компания поставляла американскому производителю телефонов технологии, которые позволяют батарее смартфона работать дольше.

Отмечается, что для запрета Qualcomm должна внести обеспечительный платеж в 668 миллионов евро. Новейших моделей IPhone запрет не коснется.

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