Лерчек не придется платить штраф в 765 млн рублей после помилования

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 119 0

Решение президента открывает для Чекалиной возможность отправиться в Китай

Лерчек освободили от штрафа почти 764 миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, больше не придется выплачивать штраф в размере 763,6 миллиона рублей, назначенный судом по делу о незаконном выводе денег за границу. Об этом 5-tv.ru сообщил ее адвокат Артем Ковыршин.

Защитник пояснил, что указ президента России Владимира Путина предусматривает полное освобождение Чекалиной от наказания, включая денежное взыскание.

«Исходя из текста указа, помилование означает полное прощение и это подразумевает освобождение от наказания», — заявил Ковыршин.

Адвокат также подтвердил, что теперь Лерчек может вернуться к блогерской деятельности.

Кроме того, решение президента открывает для Чекалиной возможность отправиться в Китай, где она планировала пройти лечение от онкологического заболевания. По словам Ковыршина, дополнительных юридических процедур после подписания указа не требуется.

«Каких-то дополнительных юридических преддействий после того, как свою волю выразил президент, уже нет. По сути, это решение состоялось. Теоретически, она может лететь», — пояснил защитник.

При этом адвокат пока не располагает информацией о том, вернули ли блогеру заграничный паспорт. Этот вопрос еще предстоит уточнить.

14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. Согласно документу, ее освободили от назначенного судом наказания и сняли судимость. Решение вступило в силу в день подписания.

В июле Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в размере 763,6 миллиона рублей и трехлетнему запрету на администрирование интернет-ресурсов. Чекалину признали виновной в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. В ноябре Мосгорсуд оставил приговор в силе.

На фоне судебного разбирательства у Лерчек диагностировали онкологическое заболевание. Защита добивалась разрешения на ее выезд в Китай для получения медицинской помощи.

12 ноября стало известно, что Чекалина обратилась к президенту с просьбой о помиловании. Спустя два дня глава государства подписал соответствующий указ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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