«Теряешь надежду»: Екатерина Гордон расплакалась из-за Лерчек

Екатерина Гордон расплакалась из-за помилования Лерчек и поблагодарила Путина

Юрист Екатерина Гордон не смогла сдержать слез, узнав, что президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Юрист, которая публично просила президента дать блогеру шанс на лечение, вышла на связь в личном блоге и эмоционально отреагировала на новость.

«Блин, честно говоря, иногда теряешь надежду, что вообще что-то хорошее может происходить. Короче, все будет хорошо. Ну и спасибо президенту. Это круто», — заявила Гордон.

Ранее блогер сама обращалась к главе государства через интернет-приемную.

До этого Гордон также публично просила президента и правоохранительные органы вмешаться в ситуацию. Юрист не скрывала, что считает происходящее вокруг Чекалиной вопросом не только судебного решения, но и возможности сохранить ей жизнь.

«Смерть Валерии Чекалиной будет позором для правоохранительной системы. И я думаю, что для всех будет лучше показать, что мы не живодеры», — заявляла Гордон в разговоре с 5-tv.ru.

Она настаивала, что блогер не должна становиться примером жесткости системы, и отдельно требовала наказать следователя, который, по ее словам, вовремя не разрешил Валерии пройти обследование.

О тяжелом заболевании Чекалиной стало известно в марте 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка. Врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. В октябре блогер сообщила, что результаты ПЭТ-КТ показали увеличение метастазов в надпочечниках и яичниках, а также их повторное появление в легких. Тогда же Валерия готовилась ко второй линии химиотерапии.

Врачи порекомендовали ей рассмотреть CAR-T-терапию в Китае. Одна из клиник направила приглашение, однако для выезда за границу требовалось разрешение.

После объявления о помиловании помощница семьи Мария сообщила 5-tv.ru, что состояние блогера остается тяжелым. При этом она не стала говорить, знает ли сама Валерия о решении президента.

«Валерия также находится в тяжелом состоянии», — отметила Мария.

Тренировка в фитнес-клубе, скандал и бельевой бренд

На фоне болезни Чекалина не раз оказывалась в центре публичных споров. Весной москвичка Алина Расковская сняла блогера во время тренировки в фитнес-клубе и удивилась, что та занимается спортом после сообщений о химиотерапии. Ролик вызвал обсуждение в соцсетях, а руководство клуба аннулировало абонемент женщины, которая записала видео. Сама Валерия объясняла, что врачи разрешили ей легкие физические нагрузки.

Позднее блогер запустила собственный бренд нижнего белья и снялась в рекламной фотосессии. Одна из моделей стоила 1590 рублей.

Дело против Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема и партнера Романа Вишняка возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, они перевели в ОАЭ более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафона, используя документы с недостоверными сведениями.

31 июля Гагаринский районный суд Москвы назначил Валерии пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763 миллиона рублей. 5 ноября Мосгорсуд оставил приговор в силе. Чекалина не присутствовала на заседании из-за госпитализации, а 10 ноября ее адвокаты подали кассационную жалобу.

Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей.

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