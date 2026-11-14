После помилования Лерчек ждут большие перемены: что теперь может сделать блогер

Меркачева: после помилования Лерчек может свободно выехать за границу

Блогер Валерия Чекалина, которая больше известна под псевдонимом Лерчек, после помилования может свободно выезжать за пределы России. Об этом в беседе с ТАСС сказала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.

Собеседница агентства пояснила, что помилование означает снятие судимости и различных ограничений. После того, как указ президента России Владимира Путина вступил в силу, интернет-звезда, осужденная в июле 2026 года на пять лет условно за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, имеет право свободно выехать на лечение за границу.

Ранее на сайте правовых актов был размещен указ Владимира Путина, в котором сообщалось о помиловании блогера Валерии Чекалиной. Ее освободили от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы. Решение было принято в соответствии с принципами гуманности. Документ вступает в силу со дня подписания.

Суд Чекалиной проходит на фоне ее борьбы с онкологическим заболеванием. В начале 2026 года у блогера обнаружили рак четвертой степени с метастазами. После химиотерапии знаменитости стало лучше. Однако уже осенью она сообщила об ухудшении здоровья, заявив, что ей срочно нужно вылететь в Китай на лечение.

Позже стало известно, что Лерчек обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Ее адвокат Константин Третьяков сообщил, что обращение направили через интернет-приемную президента и во Федеральную службу исполнения наказаний.

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