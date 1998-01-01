Балтийский флот получит новейшие ракетные корабли «Каракурты»

Военные Балтийского флота вскоре начнут осваивать новейшие малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт». Они поступят на вооружение уже в самое ближайшее время. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что стоящие на вооружении «Каракуртов» крылатые ракеты «Калибр-НК» могут прекратить движение кораблей и судов вероятного противника в Балтийском море или нанести удары по важным объектам на суше. Кроме этого, при необходимости «Каракурты» могут быть вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс».

По информации издания, ракетные корабли будут располагаться на военно-морской базе Балтийск в Калининградской области.

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