Ирена Понарошку рассказала, почему сбежала с телевидения

Ведущая Ирена Понарошку обратилась к рекламодателям в Instagram с призывом не цензурировать ее посты. Журналистка призналась, что именно из-за постоянного «надзора» ей пришлось уйти с телевидения. Понарошку любит и умеет шутить, но ее изречения неуместны для многих СМИ.

— Я сбежала с телевидения, потому что там стало скучно из-за цензуры, — призналась журналистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TV host, journalist Moscow (@irenaponaroshku) 19 Дек 2018 в 4:01 PST

Если карьеру на телевидении ведущая закончила по собственному желанию, то из журнала, с которым она сотрудничала долгое время, ее уволили. Юмористические заметки Ирены не устраивали редакторов, так как они затрагивали «больные» для общества темы. А писать «под копирку» журналистка отказывалась.

Сейчас же Ирена рада, что ее никто не ограничивает. Она развивает свой блог в Instagram, в котором может писать все, что угодно.

— Слабоумие&отвага — мое кредо по жизни, — иронизирует Ирена.

Ранее Пятый канал рассказывал, как прошли вторые роды Понарошку.