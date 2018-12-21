В России появится профессия «инвестиционного консультанта»

В России появится новая профессия на рынке ценный бумаг — «инвестиционный консультант». Юридическое оформление новому виду занятости придали поправки к законам «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», сообщает «Российская газета».

Люди, занятые инвестиционным консультированием, в первую очередь будут давать своим клиентам советы по сделкам с ценными бумагами. При этом, заниматься такой деятельностью сможет юридическое или физическое лицо, состоящее в специальном реестре Банка России. Отдельно отмечается, что за некомпетентный совет клиент сможет потребовать возмещения убытков.

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