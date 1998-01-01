Игра в молчанку: Союз журналистов ФРГ отказался общаться с российскими СМИ

Союз журналистов Германии решил прекратить всякое общение с представителями российских СМИ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

— Пресс-секретарь не дает российским СМИ… комментарии и интервью, в целом, — сообщил представитель организации.

Союз журналистов не сообщает, по какому поводу введен запрет, но само заявление поступило после вопроса корреспондента РИА Новости о ситуации с Клаасом Рецолиусом из Spiegel. Журналист немецкого издания заявил, что на протяжении семи лет он искажал факты и фальсифицировал информацию, иногда целиком выдумывая сюжеты.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что британский регулятор Ofcom обвинил RT в несоблюдении беспристрастности.