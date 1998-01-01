Британский регулятор Ofcom обвинил телеканал RT в несоблюдении беспристрастности

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Подобные нарушения надзорный орган обнаружил в семи программах.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39

Британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал Russia Today виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах, сообщило агентство Рейтер. Теперь надзорный орган изучает возможность применения предусмотренных законодательством санкций против RT.

Несмотря на подобные многочисленные обвинения, ранее главный редактор Маргарита Симоньян RT озвучила стратегию телеканала, пообещав продолжать работать так же.

Вместе с тем в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, 20 декабря, корреспондент этого телеканала Илья Петренко задал вопрос о давлении США на страны в связи со шпионскими скандалами.

Российский лидер ответил, что Россия не будет «хватать неповинных людей», чтобы их обменять на российских граждан, задержанных за рубежом. В этой связи Путин упомянул задержанную в США гражданку РФ Марию Бутину. Глава государства заверил, что никаких заданий госорганов Российской Федерации она не выполняла, что бы она сама ни говорила под угрозой тюремного заключения.

— Я не понимаю, в чем она там может признаться, потому что никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила, даже сама, под влиянием угроз, отсидки там 12-15 лет, — цитирует ТАСС высказывания Путина.

Президент также привел в пример резонансное убийство гражданина Саудовской Аравии журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, а также обвинения Западом России в причастности в покушении на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

— Хашогги убит, а Скрипаль жив. При этом в отношении России куча санкций, а в отношении другой стороны — тишина. Это русофобский подход. Скрипали — только повод. Цель — сдержать развитие России как возможного конкурента, — сказал Путин.

Кроме того, корреспондент RT поинтересовался о возможности получения российского гражданства украинцами, и возможно ли такое в РФ.

Путин ответил, что облегчение предоставления российского гражданства украинцам показывает неприятие Россией политики растаскивания русского и украинского народов.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39
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