Действия правительства Великобритании в отношении российского телеканала RT не оставляет Москве другого выбора, кроме зеркального ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Роскомнадзора проверить британский канал BBC World News. Дипломат отметила, что Москва неоднократно предупреждала Лондон об ответных мерах.

Ранее британский Ofcom заявил, что в семи передачах RT, показанных весной 2018 года, не соблюдался принцип беспристрастности. В ведомстве отметили, что телеканал может быть оштрафован за нарушение правил вещания. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, предупреждения были сделаны «на ровном месте».

Вчера британский Роскомнадзор выкатил нам СЕМЬ предупреждений, абсолютно на ровном месте.



И недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию.



Сегодня российский Роскомнадзор об’явил, что начинает проверку ресурсов ВВС.



Дивный новый мир. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 декабря 2018 г.

Ранее Пятый канал рассказывал, как эту ситуацию прокомментировал российский президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.