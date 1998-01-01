Поезд сошел с рельсов в метро Марселя

В метро города Марсель в пятницу, 21 декабря, с рельсов сошел поезд. Как сообщает ТАСС, в аварии пострадали четырнадцать пассажиров.

По данным газеты «Прованс», ЧП произошло в 09:30 по местному времени. Из-за поломки в системе контактов поезд сошел с рельсов недалеко от станции «Сент-Магерит-Дромель» на юге города.

Пожарное управление Марселя в Twitter отчиталось, что в ликвидации участвуют 40 человек, серьезных травм не наблюдается, пострадавшие эвакуированы.

[#intervention en cours] Environ 40 #marinspompiers interviennent à l'arrêt de #métro Sainte Marguerite Dromel suite à un arrêt brusque. Aucun blessé grave à déplorer. 13 blessés légers sont évacués. ⚓🚒 pic.twitter.com/7fvuVRFwE5 — Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) 21 декабря 2018 г.

Сейчас движение поездов между «Сент-Магерит-Дромель» и «Кастелан» приостановлено, для удобства жителей пущены дополнительные автобусы.

Ранее Пятый канал рассказывал о сбое на «фиолетовой» ветке петербургского метро.