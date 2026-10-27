Долину без спроса «продали» вместе с мебелью: директор певицы идет в суд

Директор Долиной судится с тремя компаниями из-за имени певицы

Сергей Пудовкин, директор народной артистки России Ларисы Долиной, подал иск против трех компаний, которые, по его словам, незаконно использовали имя и изображение артистки. Об этом он сообщает 5-tv.ru

Одна из этих компаний, как уточнил Пудовкин, занимается продажей мебели. По его словам, предприятие с помощью нейросети поместило певицу в свою рекламу.

«Я так скажу — будет многомиллионный иск. Я буду направлять эти денежные средства для того, чтобы создать фонд, ну, или помогать этому фонду, который будет реально заниматься информационной безопасностью», — приводит его слова телеканал.

Директор добавил, что обнародует решение суда сразу, как только оно станет известно. По словам мужчины, «вор будет сидеть в тюрьме».

«Многие думают, что травля и издевательства не наказуемы. А размещение в интернете — не является публичным деянием. Здесь они ошибаются», — заключил Пудовкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Лариса Долина связала волну критики, направленной в ее адрес за последнее время, с магической порчей. Певица сказала об этом на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли». Долина пояснила, что уже утомлена негативом. По словам артистки, ее подвергли столь сильной критике, что у нее появилось ощущение, будто кто-то навел на нее порчу. Как призналась сама певица, даже желания отвечать на вылившийся за последнее время негатив у нее нет.

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