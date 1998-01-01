«Слэмятся пацаны»: неожиданный совместный клип от «Little Big» и «Руки Вверх!»

Неожиданной музыкальной коллаборацией порадовал меломанов уходящий год. В сети появился клип на совместный сингл «Слэмятся пацаны» от «Руки Вверх!» и «Little Big».

Сюжет ролика стал своеобразной карикатурой на различные религиозные секты: в небольшой поселок приезжает группа пропагандистов, раздающая всем приглашения на собрание «Свидетелей слэма и мошпита». Главным духовным лидером организации оказывается Сергей Жуков — он эффектным жестом «исцеляет» одну из пришедших на встречу.

В процессе проведения собрания оказывается, что один из пришедших работает под прикрытием и находится здесь, чтобы вывести шарлатанов на чистую воду. Клип заканчивается новостной сводкой: Жуков и его подельники задержаны, а внедренный сотрудник получил повышение.

В самой композиции причудливым образом сочетаются характерные стили обоих коллективов. Куплет и основное музыкальное сопровождение осталось за «Little Big» — вокальную партию исполняет лидер группы Илья Прусикин. Сергею Жукову из «Руки Вверх!» достался припев с привычными для него «девчонками» и «пацанами». В целом сингл получился очень динамичным и гармоничным в своем звучании.

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