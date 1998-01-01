Первый канал вновь покажет «Иронию судьбы, или С легким паром!» 31 декабря

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Россияне в очередной раз смогут посмотреть любимый новогодний фильм, одновременно занимаясь последними праздничными приготовлениями.

Фото: Кадр из х/ф "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975 г.) / реж Э. Рязанов

Первый канал вновь покажет фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2017 году картина впервые за десять лет появилась на телеканале «Россия-1». В этом же году ее снова можно будет увидеть на Первом канале.

— Фильм Рязанова входит в пакет «Мосфильма», который ротируется между каналами. В прошлом году это была «Россия-1», в этом — «Первый», — рассказали агентству в московской киностудии.

Пресс-служба Первого канала также подтвердила эту информацию.

Двухсерийный художественный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1975 года является одной из самых популярных лирических новогодних комедий. Главные роли в ней исполняют Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев и Валентина Талызина.

Ранее Пятый сообщал об обновленном рецепте салата «Оливье». 

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