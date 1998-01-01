МИД РФ рассказал о результатах вскрытия россиянина, погибшего в колонии Львова

Департамент информации и печати МИД России опубликовал комментарий по поводу гибели гражданина России Валерия Иванова в одной из львовских колоний.

Руководство колонии сообщило дипломатам генконсульства РФ во Львове, что Иванов «скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки».

— Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина, — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении также отмечается, что по факту гибели гражданина России продолжается досудебная проверка, и дипломаты генконсульства находятся в контакте с ведущим это дело следователем Национальной Полиции Украины.

Кроме того, родственникам погибшего оказывается необходимое содействие, в том числе в вопросе с передачей тела для захоронения.

Ранее Пятый канал сообщал о российском добровольце Валерии Иванове, который участвовал в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), и который скончался во львовской тюрьме.