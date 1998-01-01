Назван ТОП-10 самых худших фильмов 2018 года

Опубликован список самых неудачных кинофильмов, вышедших в прокат в 2018 году. Об этом пишет Ридус со ссылкой на исследование журнала The Hollywood Reporter.
На первом месте в списке самых худших фильмов года — картина «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. Как сообщает издание, рейтинг «Кодекса»
В тройку «призеров» также вошли картины «Робин Гуд: Начало» и финальная часть кинотрилогии про Кристиана Грея — «Пятьдесят оттенков свободы».
Экранизация сказки «Щелкунчик» также оказалась в антирейтинге.
Целиком список выглядит так:
- «Кодекс Готти»
- «Робин Гуд: Начало»
- «50 оттенков свободы»
- «Сама жизнь»
- «Веном»
- «Щелкунчик и четыре королевства»
- «Лос-Анджелес в огне»
- «Операция «Шаровая молния»
- «Излом времени»
- «Суспирия»
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