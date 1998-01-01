Назван ТОП-10 самых худших фильмов 2018 года

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На первом месте среди «кинонеудач» года — фильм с беспрецедентным рейтингом — 0%.

Фото: www.globallookpress.com

Опубликован список самых неудачных кинофильмов, вышедших в прокат в 2018 году. Об этом пишет Ридус со ссылкой на исследование журнала The Hollywood Reporter.

На первом месте в списке самых худших фильмов года — картина «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. Как сообщает издание, рейтинг «Кодекса» беспрецедентный — 0%.

В тройку «призеров» также вошли картины «Робин Гуд: Начало» и финальная часть кинотрилогии про Кристиана Грея — «Пятьдесят оттенков свободы».

Экранизация сказки «Щелкунчик» также оказалась в антирейтинге.

Целиком список выглядит так:

  1. «Кодекс Готти»
  2. «Робин Гуд: Начало»
  3. «50 оттенков свободы»
  4. «Сама жизнь»
  5. «Веном»
  6. «Щелкунчик и четыре королевства»
  7. «Лос-Анджелес в огне»
  8. «Операция «Шаровая молния»
  9. «Излом времени»
  10. «Суспирия»

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие события Владимир Путин назвал главными в в 2018 году.

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