МЧС предупреждает москвичей о снежных заносах в выходные

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В столичных аэропортах задержаны или отменены более 40 рейсов.

Фото: Известия/ Константин Кокошкин

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям предупреждают жителей Москвы о снежных и холодных выходных. 22 и 23 декабря в городе ожидается ухудшение погодных условий. На российскую столицу обрушится метель, местами прогнозируется гололедица.

В связи с этим, жителей столицы просят быть более внимательными на дорогах, уменьшит скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями. Также рекомендуется не допускать внезапных маневров.

Днем в городе температура воздуха опустится до -2 -4 градусов, а в Подмосковье прогнозируется до -7 градусов мороза, ветер будет дуть со скоростью 12 метров в секунду.

Сообщается также, что более 40 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах. Во Внуково — шесть — задержаны, 1 отменен, в Домодедово — 19 задержаны, 7 отменены, в Шереметьево — 13 рейсов задержаны.

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Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Коми два автобуса с горняками застряли в тундре из-за пурги.

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