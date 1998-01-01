День энергетика: Путин поздравил работников энергетической отрасли

С профессиональным праздником, Днем энергетика, работников отрасли в субботу, 22 декабря, поздравил президент России Владимир Путин.

В сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля, глава государства подчеркнул высокую квалификацию российских энергетиков и назвал их «знатоками своего дела».

— В отечественной энергетической отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации — настоящие профессионалы и знатоки своего дела, — заявил президент.

Он добавил, что энергетики всегда ответственно подходят к своим обязанностям и всегда «достойно справляются с поставленными целями», среди которых строительство и модернизация инфраструктуры, а также внедрение новых передовых технологий.

Профессиональный праздник День энергетика в нашей стране отмечается с 1966 года. Изначально отмечался он в третье воскресенье декабря, а в 2015 году постановление правительства был обозначена дата 22 декабря.