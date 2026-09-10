Палка против медведя: как выжить в лесу при встрече с диким зверем

Медведи больше не боятся людей: их встречают у жилых домов на Сахалине и в Красноярском крае, а в Иркутской области из-за нашествия косолапых введен комендантский час. Популяция бурых медведей превышает допустимую в несколько раз.

Но опасность подстерегает не только в тайге: бобры затапливают участки в Подмосковье, змеи атакуют жителей Ленинградской области, а ядовитые насекомые встречаются по всей стране.

Как не стать жертвой диких животных и ядовитых насекомых? Почему свалки и остатки пищи приманивают хищников? Какие простые правила безопасности помогут при встрече с медведем, змеей или опасным жуком — и что делать, если бобры затопили участок? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Трагедия на Алтае: медведь утащил туристку из палатки

РИА Новости/Алексей Мальгавко

На Алтае медведь пробрался в палатку к туристке, утащил ее в лес и там загрыз. Все произошло ночью. Жених девушки, находившийся рядом, не успел ее спасти. По данным СМИ, погибшая работала в МЧС. И вряд ли подозревала, что на отдыхе помощь понадобится ей.

В последние дни косолапых видели близ жилых домов на Сахалине и под Красноярском. 31 августа в Енисейском районе две женщины пошли в лес за грибами и не вернулись. На следующий день волонтеры нашли их тела со следами нападения медведя.

В Иркутской области 1 сентября запретили проводить линейки на улице, а с девяти вечера до семи утра ввели комендантский час. Директор школы № 12 города Байкальск призналась, что численность популяции медведей вышла из-под контроля.

«В этом году такая ситуация сложилась. Ну вы же видите, что выходят. И в Бурятии выходят, и в Иркутске, и в Нижнеудинске. Просто по всей территории выходят. Это не только у нас. Их сейчас — 22 тысячи особей, то есть превышает в несколько раз допустимых», — отмечает Ольга Соломаха.

Животные выходят на автомобильные трассы, нападают на домашний скот. А охотники в лесу сами становятся добычей.

«Несмотря на то что он достаточно громоздкий, он может аккуратно передвигаться по лесу — это его родная стихия. И человек порой не замечает животного, когда он совсем близко», — поясняет зоолог Ирина Головачева.

Борьба с бобрами в Подмосковье

РИА Новости/Артем Пряхин

В Подмосковье есть и другой представитель дикой природы, который почти вытеснил человека из привычной среды обитания.

«Здесь протекал ручеек — полтора-два метра глубиной, где-то по пояс. Чистая вода шла. А теперь уже все — нет. Теперь болото», — жалуется местный житель Валерий Сертаков.

Дороги размывает, а из-за высокой влажности грунта на участке ничего не растет. И все это из-за нашествия бобров!

«Вот сейчас мы идем по плотине. Вода никуда не уходит, перекрыто здесь все. Это первая. Дальше через 15 метров вторая стоит», — показывает еще один местный житель Дмитрий Сорокин.

Почему грызуны облюбовали это место — никто не знает. Но еще пару десятилетий назад их здесь не было. Теперь бороться с «самостроем» диких инженеров попросту бесполезно.

«Плюнули на это дело, потому что разбирали-разбирали, потом в один прекрасный момент все то, что у них там разобрали, они на следующий день погрызли деревья плодовые и по-новому все сделали», — добавляет Сертаков.

Нашествие змей в Ленинградской области

РИА Новости/Чейшвили

У жителей Ленинградской области другая проблема. В этом году в регионе нашествие змей. С начала сезона от укусов пострадали свыше 40 человек, один умер.

«Можно выделить две большие группы — это нервно-паралитические яды и гемотоксины. Первые блокируют передачу сигнала между нейронами, соответственно, паралитические явления. Вторая разрушает кровь. Опасны аллергии, аллергические реакции на укусы», — объясняет герпетолог Олег Шумаков.

Не самое приятное удовольствие, когда вас кусает гадюка. На видео, сделанном на следующий день после укуса, у пострадавшего началась сильная аллергическая реакция.

Опасные насекомые по всей России

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Насекомые — одни из самых многочисленных представителей животного мира. В Московской и Ростовской областях, вблизи водоемов и в поймах рек, водится жук-томкат, или кожеед-раздражитель. Его внутренности содержат токсин — педерин. Если раздавить насекомое на теле, можно получить химический ожог.

А нарывник живет в Крыму и выделяет кантаридин, который вызывает отслоение клеток эпидермиса.

Азиатский гигантский шершень в Приморье и Хабаровском крае обладает страшным оружием. Его яд вызывает паралич и остановку сердца.

Кровосос — лосиная муха — переносит туляремию, анаплазмоз, боррелиоз и энцефалит. Встречается по всей России, особенно в центральных областях.

Защититься от укусов членистоногих не сложно. Помогут плотная одежда, которая закрывает открытые участки тела, и репелленты.

Как вести себя при встрече с медведем

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но как быть, если в лесных зарослях вас поджидает не мелкий гнус, а огромный медведь? Дрессировщик Вячеслав Широков хорошо изучил психологию могучего зверя и поделился своим опытом.

Ведущий Роман Перелыгин приехал в гости к медведю, чтобы понять, как действовать, если эта встреча все-таки состоится.

Первый совет — не красться по лесу молча. Даже если вы совершенно один, разговаривайте вслух.

«Надо шумно, конечно, шумно идти: „А-та-та-та“. И он обойдет. Ну вот, коль уж вы зашли на его тропу или на место обитания, то уже, конечно, не бежать ни в коем случае», — инструктирует дрессировщик Вячеслав Широков.

Медведи очень быстрые — они развивают скорость до 50 километров в час.

«Сломали палку. Все, с палкой идем. Кто там в лесу — непонятно. Палку выставил. Все, дистанция есть. Он не кинется уже на дистанции. Палкой вверх. Палкой перед собой», — показывает эксперт, что делать в случаях, когда в дикой природе на близком расстоянии оказался опасный зверь.

Почему дикие звери выходят к человеку и как этого избежать

«Медведи просто начинают привыкать к городской среде, начинают привыкать к населенным пунктам. Они же тоже присматриваются какое-то время, передают свои знания последующим поколениям, они все ближе и ближе подходят к человеку», — отмечает зоолог.

Объедки, которые оставляют после себя туристы, и стихийные свалки в природных зонах приманивают зверей. Всех, кто оказался поблизости, они рассматривают как конкурентов.

Поэтому все, что осталось после пикника, увозите с собой. Не устанавливайте мусорные контейнеры рядом с домом или дачей. И не оставляйте корм для домашних питомцев на открытых верандах, балконах и у крыльца.