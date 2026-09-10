Еврокомиссия ориентировала правительства стран Евросоюза на разработку механизмов возвращения на родину украинцев, прибывших в Европу в качестве беженцев. Об этом 10 сентября сообщили в Службе внешней разведки России.

«Одновременно в Брюсселе ищут новые «креативные» способы «помочь» гауляйтеру Украины обеспечить постоянный приток «пушечного мяса», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СВР, в странах Европы находятся до 5,6 млн граждан Украины. В ведомстве утверждают, что наибольшее число «потенциальных призывников» для Вооруженных сил Украины проживает в Германии, Польше и Чехии.

Также в СВР заявили о якобы возможных планах по мобилизации украинских женщин и связали их с демографической ситуацией на Украине.

Ранее издание RMF24 сообщало, что украинские беженцы начали покидать Польшу, чаще выбирая для дальнейшего проживания другие страны Евросоюза. По данным издания, в июле количество граждан Украины со статусом временной защиты в Польше сократилось на 8,11 тыс. человек и составило 953,1 тыс.

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