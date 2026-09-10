Джигурда потребовал деньги за свои изображения на маркетплейсе: что решил суд

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 28 0

Ранее актер подал иск на взыскание 500 тысяч рублей из-за продажи ростовых фигур с его лицом.

Что решил суд по иску Джигурды из-за ростовых фигур с лицом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Суд оставил без движения иск Джигурды из-за продажи ростовых фигур с его лицом

Суд оставил без движения иск актера Никиты Джигурды о взыскании 500 тысяч рублей из-за продажи ростовых картонных фигур с его изображением на маркетплейсе. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

Представитель артиста Сергей Воронов уточнил, что причины такого решения пока неизвестны. После устранения возможных недостатков заявление может быть принято к дальнейшему рассмотрению.

Сейчас на маркетплейсе представлены три вида ростовых фигур из пластика и картона с изображением Джигурды, которые продаются в комплекте с масками.

Ранее представитель актера сообщил, что Джигурда обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за использование его изображения без разрешения. По словам Воронова, размещение личных данных человека, включая имя и изображение, регулируется законом.

Это не первый подобный спор артиста. В июле Джигурда уже добился взыскания 100 тысяч рублей с двух предпринимателей, которые продавали тканевые балаклавы и бумажные маски с его изображением. При этом требования о выплатах со стороны маркетплейса суд тогда не удовлетворил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Джигурда потребовал деньги за свои изображения на маркетплейсе: что решил суд

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