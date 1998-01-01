Российский физик Сергей Псахье скончался в Томске

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Профессору Томского политехнического университета, занимавшемуся физикой и механикой твердого тела, было 66 лет.

Фото: РАН

Профессор Томского университета, член-корреспондент РАН, физик Сергей Псахье скончался в Томске. По информации «Интерфакса», это случилось в субботу, 22 декабря. Ученому, который всю жизнь посвятил изучению физики и механики твердого тела, было 66 лет. Причина смерти пока не сообщается.

Сергей Псахье родился в 1952 году в Томске там же окончил физфак университета, в 1991 год стал профессором ТГУ, а позже – профессором Томского политехнического университета ТПУ. Несколько лет работал в Университете Северной Каролины (США), является членом Нью-Йоркской академии наук, а в 2011 году был избран член-корреспондентом РАН.

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