Российский физик Сергей Псахье скончался в Томске

Профессор Томского университета, член-корреспондент РАН, физик Сергей Псахье скончался в Томске. По информации «Интерфакса», это случилось в субботу, 22 декабря. Ученому, который всю жизнь посвятил изучению физики и механики твердого тела, было 66 лет. Причина смерти пока не сообщается.

Сергей Псахье родился в 1952 году в Томске там же окончил физфак университета, в 1991 год стал профессором ТГУ, а позже – профессором Томского политехнического университета ТПУ. Несколько лет работал в Университете Северной Каролины (США), является членом Нью-Йоркской академии наук, а в 2011 году был избран член-корреспондентом РАН.

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