В МИД РФ разочарованы решением Генассамблеи ООН отклонить резолюцию по РСМД

Итоги голосования в Генассамблее ООН по проекту резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «не могут не вызывать разочарования». Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном в субботу, 22 декабря, на официальном сайте ведомства.

— Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира, - отмечается в документе.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для принятия предложенной Россией резолюции требовалось, чтобы союзники и партнеры США «проявили самостоятельность в международных делах» и продемонстрировали ответственный подход, несмотря «на жесточайшее давление» со стороны Соединенных Штатов.

— Однако своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение Договора, — отмечает МИД РФ.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Госдуме назвали поощрением напряженности в мире решение Генассамблеи ООН отклонить российскую резолюцию по ДРСМД.