Физик-теоретик Псахье внезапно скончался на награждении школьников в Томске

Российский физик-теоретик Сергей Псахье внезапно скончался в результате оторвавшегося тромба. Об этом РИА Новости сообщил его заместитель в Институте физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения РАН Петр Каминский.

— Это произошло внезапно, — сообщил он агентству.

Ученый упал утром в субботу, 22 декабря, во время награждения школьников в Академлицее Томска.

Похороны пройдут 25 декабря в зале гостиницы «Рубин».

Ранее Пятый канал сообщал, что Сергея Псахье не стало на 67-м году жизни. В мире науки он был известен как автор и соавтор более двухсот научных работ по физике. Обладатель множества премий и наград.