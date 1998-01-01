Эксперт: «Нафтогаз» не инвестирует в свое развитие, но жалуется на проблемы

Заявление главы украинского «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможных трудностях с закупкой газа у компании в начале 2019 года вызывает недоумение. Такое мнение высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач телеканалу RT.

— Странно, что у «Нафтогаза» не хватает денег. Они получают очень солидные средства от транзита при очень маленьких затратах на это. Никаких инвестиций в поддержание и развитие системы они не делают. Кроме того, цены на газ на Украине подняты до уровня импортного паритета, причем на весь объем газа, включая украинскую добычу. В принципе денежный поток у «Нафтогаза» должен быть серьезным. Если они заявляют, что он отрицательный, то это говорит о том, что там не совсем чисто с финансовыми потоками, — сказал он.

Ранее Коболев заявил, что «Нафтогаз» Украины начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, то есть в пик отопительного сезона это усложнит закупку газа и может привести к разнообразным последствиям.

В октябре Пятый канал сообщал, что по мнению Коболева, Украина не является даже «середнячком» — ее шансы выйти в экономические лидеры падают в геометрической прогрессии.