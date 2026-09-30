Желтый уровень погодной опасности: непогода накроет Москву и область

Предупреждение будет действовать в ночь на 30 сентября и утром в среду.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана и ожидаемых заморозков. Предупреждение будет действовать в ночь на 30 сентября и утром в среду, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
В столице и области видимость из-за тумана местами может сократиться до 200–700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Предупреждение о тумане будет действовать с полуночи до 09:00 по московскому времени, о заморозках — до 07:00.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптики Гидрометцентра РФ предупредили о заморозках в столичном регионе и соседних областях в ночь на 30 сентября. Предупреждение действует не только для Москвы и Подмосковья, но и для Тверской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Костромской и Ярославской областей.
Также 5-tv.ru рассказал о народных приметах, которые помогают предсказать первые заморозки. Например, согласно наблюдениям, ранний отлет журавлей — к холодным ночам в сентябре, а большое количество комаров — предвестник морозной осени. Иней на растениях сигнализирует о скором похолодании.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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