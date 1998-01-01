Видео: Хабиб Нурмагомедов раздал автографы юным дзюдоистам

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Вместе с другими спортсменами он пришел на церемонию открытия новой школы дзюдо в Санкт-Петербурге.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Чемпион мира по боям UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с юными дзюдоистами Петербурга. Спортсмен дал ребятам напутственное слово и раздал автографы.

Встреча Хабиба с юными спортсменами прошла в рамках открытия школы дзюдо на базе хоккейного клуба СКА. Вместе со своими коллегами по единоборствам Нурмагомедов выступил перед учениками с торжественной речью. В своем выступлении боец отметил, что сам несколько лет занимался дзюдо. И те навыки, которые дал ему этот вид единоборств, помогли ему стать чемпионом.

— Дзюдо — это вид спорта, в котором воспитываются дисциплина, дух. Я сам тренировался по дзюдо, занимался почти три года. Это было в детстве, но до сих пор то, что я приобрел в дзюдо, я нахожу (в себе — прим. ред.), когда захожу в клетку и соревнуюсь с лучшими бойцами мира. Так что я вам советую тренироваться, слушаться тренера, уважать соперника. Без дисциплины и уважения ни один чемпион не достиг бы такого результата, — подчеркнул Хабиб.

После торжественной церемонии признанные лидеры спорта посмотрели, как проходит тренировка будущих звезд дзюдо. А когда занятие закончилось, дети бросились за совместными фото и автографами. Во время автограф-сессии Нурмагомедов был предельно вежлив и внимателен к окружающим — он постоянно призывал ребят не толпиться, забирать подписанные фотографии по очереди и не мешать другим. Сам Хабиб тоже старался никому не мешать — даже специально отошел в сторону, чтобы его коллегам тоже было удобно общаться с детьми.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Хабиб Нурмагомедов научил юных самбистов «убийственному» болевому приему.

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