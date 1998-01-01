Пользователи социальных сетей исследуют публикацию женщины, которая поделилась фотографией мужчины, который, как ей показалось, является Иосифом Кобзоном.

4 дня назад видела в Москве Кобзона. он реально прошел передо мной. Я в шоке, дар речи потеряла. Кто это был? Кобзон после пластики или скрывается от КГБ (как говорили). Но все же больно похож pic.twitter.com/xj5Ub18UPl — Юлия (@H0CKVLj7WjSvs7Q) 22 декабря 2018 г.

Автор публикации по имени Юлия задается вопросом, кто предстал перед ней. По мнению физиономистов, схожесть случайного прохожего с Кобзоном объясняется тем, что свидетель бессознательно искала среди живых облик покойного.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Россия простилась с легендой отечественной сцены.