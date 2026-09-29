Ученые оценили действие кофеина во время длительной тренировки

Кофеин сохраняет эффект при повторных нагрузках спустя 3,5 часа

Специалисты Университета Цукубы выяснили, как долго сохраняется действие кофеина при многократных усилиях. Принятая за час до упражнений доза поддерживала мощность спринтов даже через 3,5 часа. В испытании участвовали 12 молодых людей.

Согласно его результатам, опубликованным на портале ovid.com, каждый доброволец проходил два теста — с кофеином (5,5 миллиграмма на килограмм веса) и с плацебо. Спустя час они крутили педали велотренажера в три подхода с перерывами: пять минут спокойной езды и шесть пятисекундных рывков на пределе.

Средняя мощность повторных спринтов на фоне кофеина оказалась выше на 0,5–2,4%, и преимущество держалось на протяжении всего теста. В некоторых подходах пиковая мощность прибавляла до 3,7%. Участники описывали нагрузку как менее тяжелую и говорили о менее выраженной боли в ногах.

По мнению авторов, результаты пригодятся для видов спорта, где интенсивные усилия повторяются часами, — прежде всего командных, где проводится несколько подходов, и на каждом новом круге нужны новые силы. Однако эксперимент не проверял реальных соревнований, поэтому переносить лабораторные проценты на итоговый результат еще рано.

Не отвечает работа и на вопрос, нужна ли именно такая дозировка, которая применялась в ходе исследования: для человека весом 70 килограммов это 385 миллиграммов. По мнению представителей Австралийского института спорта, в ряде случаев достаточно двух-трех миллиграммов на килограмм.

В связи со скудной выборкой пока неизвестно, сработает ли эффект у спортсменов другого возраста или с иной чувствительностью к кофеину. Главный вывод: преимущество в повторных велосипедных спринтах сохранялось не менее 3,5 часа.

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