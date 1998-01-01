Видео: Порошенко пристыдили за вечеринку в ресторане во время военного положения

Сотрудница телеканала «1+1» Ярослава Коба стала свидетелем торжеств по случаю дня рождения генерального прокурора Украины Юрия Луценко, на которые пожаловал президент Петр Порошенко.

Журналистка сняла на видео главу государства, приехавшего в элитный ресторан Киева вместе с супругой, и опубликовала на своей странице в Facebook.

— Хоть бы постеснялось, во время военного положения… — отметила Коба, обратившись к президенту Незалежной в среднем роде.

Ярослава предположила, что после банкета «народный президент» отправится приставать к людям, чтобы сфотографироваться.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Порошенко не принял отставку генпрокурора Луценко.