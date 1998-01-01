Президент Туркменистана поздравил страну новогодней песней на трех языках

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова исполнил вместе с внуком новогоднюю композицию собственного сочинения. Глава государства сочинил для банкета хит на английском, немецком и туркменском языках.

Президент успевал не только петь, но и аккомпанировать себе на рояле. А его внук Керимгулы взял в руки гитару. Видео с праздника выложено на YouTube.

Президент Туркменистана и ранее удивлял сеть своими музыкальными экспериментами. Этим летом он записал первый рэп-трек вместе с внуком. Текст также глава государства написал сам. Современная композиция была посвящена развитию спорта в стране.